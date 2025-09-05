Waak is actief in de assemblage in de metaal- en kunststofsector, de verpakking en diensten op locatie zoals groenonderhoud en schoonmaak.

Ze creëren werk met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan zijn door een beperking of een psychosociale problematiek. Technologie maakt moeilijk werk en complexe taken een stuk makkelijker.