Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Waak in Kuurne is het grootste maatwerkbedrijf in Vlaanderen met meer dan 2000 werknemers in 4 vestigingen. 60 jaar geleden startte Waak als beschutte Werkplaats. Vandaag kon iedereen even achter de schermen kijken in de ateliers.
Waak is actief in de assemblage in de metaal- en kunststofsector, de verpakking en diensten op locatie zoals groenonderhoud en schoonmaak.
Ze creëren werk met kansen tot zelfontplooiing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan zijn door een beperking of een psychosociale problematiek. Technologie maakt moeilijk werk en complexe taken een stuk makkelijker.
Tevreden werknemers
Maxim Claeys, werknemer: "Het werk wordt voor iedereen gelijk verdeeld. Als je moeilijk bier kan draaien, mag je enveloppen vullen. Als je dat niet goed kan, mag je stickers kleven. Iedereen word gecatalogiseerd volgens het werk dat hij aan kan, zodat je je als persoon thuis kan voelen."
Grootste maatwerkbedrijf van Vlaanderen.
Met een omzet van bijna 50 miljoen euro en 2100 werknemers is waak het grootste maatwerkbedrijf van Vlaanderen.