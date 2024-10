In Diksmuide zijn de eerste 2 5G-antennes van de Westhoek officieel in gebruik genomen. 5G is de vijfde generatie in mobiele netwerken en staat garant voor heel snel en betrouwbaar mobiel internet. Vooral hulpdiensten kunnen daar dankbaar gebruik van maken. Daarmee is de Westhoek een pionier in de uitbouw van supersnel mobiel internet.