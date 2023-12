Kortrijk Xpo is vandaag en morgen het walhalla voor heel wat West-Vlaamse ondernemers. Twee dagen lang is netwerken en nieuwe klanten binnenhalen hun belangrijkste opdracht. Gilles Wynant, B2B adviseur Ergodôme: "Uiteraard is dat een visitekaartje om hier aanwezig te zijn. Het is heel belangrijk om ons netwerk uit te breiden of bestaande klanten te ontmoeten en verder contacten te leggen op die manier."