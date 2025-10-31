500 Brugse leerlingen dansen mee voor 11.11.11-campagne ‘Tijd voor Menselijkheid’
Op De Burg in Brugge hebben vanochtend bijna 500 lagere schoolkinderen gedanst op het K3-lied Alle Kleuren. Daarmee gaven 11.11.11 en de stad Brugge het startschot van de lokale najaarscampagne Tijd voor Menselijkheid.
De Burg kleurde alle tinten van de regenboog. Leerlingen van onder meer Hemelsdaele, Freinet Context, Immaculata, De Tandem en De Kade – Spermalie zorgden voor een kleurrijke dansactie. Ook blinde en slechtziende kinderen dansten enthousiast mee.
"Kracht van verbondenheid"
Voor de dans startte, spraken vertegenwoordigers van 11.11.11 en burgemeester Dirk De fauw het publiek toe.
“Dagelijks worden we geconfronteerd met conflicten en onrechtvaardigheid,” zei Katrien Heughebaert, directeur communicatie van 11.11.11. “Met deze actie willen we tonen dat je wél iets kan doen. Samen brengen we een boodschap van menselijkheid, hoop en solidariteit.”
Ook burgemeester De fauw benadrukte het belang van de actie:
“In Brugge geloven we in de kracht van verbondenheid. We tonen dat we niet onverschillig zijn voor wat er wereldwijd gebeurt. Ik ben trots dat onze stad zo’n positief signaal uitstuurt.”
Kinderen zwaaiden met kleurrijke borden, terwijl de nieuwe versie van Alle Kleuren over het plein weerklonk. De organisatie ziet de dans als een symbool van samenhorigheid in moeilijke tijden.
Van Brugge tot de rest van Vlaanderen
De actie maakt deel uit van de nationale 11.11.11-campagne. Over heel Vlaanderen klinken de komende dagen initiatieven rond Alle Kleuren — van Genk tot Gent.
In Brugge staan naast de dansactie ook een tweede solidariteitswandeling en de jaarlijkse deur-aan-deuractie gepland.
“We tonen niet alleen onze solidariteit, we zetten die ook om in daden,” zegt Jan Houttekier van 11.11.11-Brugge.
De opbrengst gaat naar projecten van partners van 11.11.11 wereldwijd, die vaak in moeilijke omstandigheden werken aan hoop, hulp en wederopbouw.