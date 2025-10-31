Voor de dans startte, spraken vertegenwoordigers van 11.11.11 en burgemeester Dirk De fauw het publiek toe.

“Dagelijks worden we geconfronteerd met conflicten en onrechtvaardigheid,” zei Katrien Heughebaert, directeur communicatie van 11.11.11. “Met deze actie willen we tonen dat je wél iets kan doen. Samen brengen we een boodschap van menselijkheid, hoop en solidariteit.”

Ook burgemeester De fauw benadrukte het belang van de actie:

“In Brugge geloven we in de kracht van verbondenheid. We tonen dat we niet onverschillig zijn voor wat er wereldwijd gebeurt. Ik ben trots dat onze stad zo’n positief signaal uitstuurt.”

Kinderen zwaaiden met kleurrijke borden, terwijl de nieuwe versie van Alle Kleuren over het plein weerklonk. De organisatie ziet de dans als een symbool van samenhorigheid in moeilijke tijden.