Samen met een vijftigtal voetbalvrienden uit de regio trok Dirk op 29 mei 1985 met de bus richting het Heizelstadion. Stefaan Ver Eecke (66), een van zijn vrienden die erbij was, blikt terug: "Dus wij stonden in vak Z en vak Z was bestemd voor neutrale mensen. Naast ons was het vak van Liverpool en dat werkte als een rode lap. De Engelsen hadden ook een beetje teveel gedronken."