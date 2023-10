Drie weken geleden begon het conflict tussen Israël en Hamas. De oorlog raakt ook mensen in België. Daarom beslisten 350 mensen om vandaag voor het Kursaal in Oostende te pleiten voor een oplossing in het conflict. De actie verliep rustig: momenten van stilte werden afgewisseld met toespraken. Organisator Ng Sauw Tjhoi vindt de actie een lichtpuntje in hoop op vrede.