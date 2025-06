De groene stoelen staan los en kan je dus overal zetten waar je wil, zoals hier in Park Ten Poele. Maar er verdwijnen er dus ook vaak. Vorig jaar zijn 4 op de 10 van die stoelen gestolen of zijn ze in het water gegooid.

Toch wil de stad Brugge verder blijven investeren in de stoelen en komen er ook meer picknickbanken bij.