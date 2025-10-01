© Belga
De politie van Brugge heeft tijdens de nationale actie tegen afleiding in het verkeer 31 bestuurders en fietsers betrapt op gsm-gebruik. In 14 gevallen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De actie maakt deel uit van een bredere campagne die moet wijzen op de gevaren van afleiding in het verkeer.
Bij 14 automobilisten werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. “Hun proces-verbaal gaat naar het parket, dat beslist over een minnelijke schikking van minstens 245 euro of meer bij meerdere inbreuken”, zegt Lien Depoorter van Politie Brugge. Daarnaast kregen 17 bestuurders en fietsers een onmiddellijke inning van 174 euro, vermeerderd met 10 euro administratiekosten. Dat ging onder meer om fietsers en bestuurders die hun gsm gebruikten terwijl ze voor een rood licht stonden of in de file zaten.
"Overtreding die vaak voorkomt"
De controles kaderen in een nationale actieweek tegen afleiding in het verkeer. In West-Vlaanderen werden dit jaar al ruim 2.300 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor gsm-gebruik achter het stuur. “Het is een overtreding die helaas vaak voorkomt”, zegt Depoorter. “Ook op de fiets kan gsm-gebruik leiden tot gevaarlijke situaties. We hopen dat deze acties bestuurders aanzetten om bewuster en veiliger te rijden.”
De politie kondigt aan dat ook in de komende weken nog gerichte controles zullen volgen.