De controles kaderen in een nationale actieweek tegen afleiding in het verkeer. In West-Vlaanderen werden dit jaar al ruim 2.300 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor gsm-gebruik achter het stuur. “Het is een overtreding die helaas vaak voorkomt”, zegt Depoorter. “Ook op de fiets kan gsm-gebruik leiden tot gevaarlijke situaties. We hopen dat deze acties bestuurders aanzetten om bewuster en veiliger te rijden.”

De politie kondigt aan dat ook in de komende weken nog gerichte controles zullen volgen.