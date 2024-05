Sinds kort trekt Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, elk jaar budget uit, zodat scholen zelfs al kunnen opstarten zonder dat ze eerst moeten wachten op groen licht van de Vlaamse Regering. "We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken voor kinderen met zorgnoden. Het aanbod is al fors gestegen, maar we merken dat de vraag nog sneller stijgt. Op lange termijn brengen we de oorzaken van die spectaculaire stijging in kaart, maar op korte termijn zorgen we vooral voor extra plaatsen. In bestaande scholen en nieuwe scholen", aldus Ben Weyts.