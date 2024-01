In de laatste 24 uur vielen door Israëlische bombardementen en aanvallen ongeveer 170 slachtoffers in de Gazastrook. Nour heeft zelf vijf kinderen en ziet de oorlog in Gaza met lede ogen aan. “Ik zie dat heel veel kindjes gebombardeerd worden door Israël”, deelt ze mee. “Mijn beste vriendin in Gaza is overleden door de bommen van Israël. Haar zoon van acht jaar is ook gestorven.”