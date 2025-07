Een loods aan de achterzijde van een meubelfabriek in de Kapelstraat is dinsdagavond in vlammen opgegaan. Toen al leek het er op dat er asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Dat is intussen bevestigd. De loods ligt in dicht bewoond gebied, waardoor een aantal bewoners hun huis moeten verlaten. In de Kapelstraat is het dragen van een mondmasker ook verplicht.

Ook de ingevoerde perimeter blijft voorlopig van kracht. De civiele bescherming is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Wellicht mogen de bewoners vanavond alweer naar huis.