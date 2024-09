In West-Vlaanderen staan er 6.263 kandidaten op 289 lijsten. Hun gemiddelde leeftijd is 49 jaar. De oudste is 93 jaar. De jongste kandidaat is Sietske Calle uit Oostende. Zij wordt op 13 oktober 18 jaar.



Inwoners van Lo-Reninge kunnen niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen omdat er maar één lijst is.



Ook in Wingene en Ruiselede wordt het bijzonder, want die gemeenten gaan in januari fusioneren en dus zijn er gemeenschappelijke verkiezingen. Zelfde verhaal in Tielt en Meulebeke.



En nog een weetje. De meest voorkomende voornamen op de lijsten zijn Ann, Marleen en Hilde én Jan, Marc en Luc.