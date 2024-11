De feiten speelden zich woensdag rond 17 uur af in de Astridlaan in Assebroek. Het slachtoffer werd plots hardhandig vastgegrepen door een onbekende man, maar slaagde erin om de benen te nemen. De verdachte bleef hem echter volgen. Vervolgens ging hij de 30-jarige Bruggeling en diens vader zelfs met een mes te lijf. Dankzij de tussenkomst van de vader sloeg de verdachte uiteindelijk op de vlucht. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op.

De lokale politie van Brugge kon de vermoedelijke dader snel inrekenen. Na verhoor werd de twintiger vrijdagnamiddag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, bedreigingen en verboden wapenbezit. "Het onderzoek naar de precieze omstandigheden en de motieven van de verdachte loopt volop", meldt het parket.

Dinsdagochtend zal de raadkamer in Brugge oordelen of de verdachte langer in de gevangenis moet blijven.