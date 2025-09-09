De hondenplons leverde heel wat hartverwarmende taferelen op: van baasjes die voorzichtig hun hond het water in begeleidden tot echte waterratten die meteen enthousiast begonnen te peddelen. Lang niet elke hond voelde zich meteen even goed in het zwembad. “Ze heeft al een paar keer geprobeerd te klauwen, dus het is

De editie van dit jaar was met meer dan 250 honden opnieuw een groot succes. Een deel van de opbrengst gaat naar Daisyfields Animal Sanctuary uit Aalbeke, dat zich inzet voor mishandelde en verwaarloosde boerderijdieren.