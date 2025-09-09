20°C
250 hon­den dui­ken samen met hun baas­jes het zwem­bad in

Het zwembad van LAGO Kortrijk Abdijkaai werd zondag uitzonderlijk overgenomen door viervoeters. Voor de tweede keer vond er een hondenplons plaats, waarbij honden en hun baasjes samen het water indoken. Meer dan 250 honden zorgden voor een namiddag vol kwispelende staarten, natte pootjes en dolle taferelen.

De hondenplons leverde heel wat hartverwarmende taferelen op: van baasjes die voorzichtig hun hond het water in begeleidden tot echte waterratten die meteen enthousiast begonnen te peddelen. Lang niet elke hond voelde zich meteen even goed in het zwembad. “Ze heeft al een paar keer geprobeerd te klauwen, dus het is 

De editie van dit jaar was met meer dan 250 honden opnieuw een groot succes. Een deel van de opbrengst gaat naar Daisyfields Animal Sanctuary uit Aalbeke, dat zich inzet voor mishandelde en verwaarloosde boerderijdieren.

Laurens De Jaegher
Gianni Seeuws

