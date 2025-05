De samenwerking vertaalt zich voor de hogescholen in stages en uitwisselingen en ook in het Confuciusinstituut in Brugge, dat de Chinese taal en cultuur promoot. Al 25 jaar is de provincie, de gouverneur als boegbeeld, trekker in de samenwerking met Zhejiang.

Carl Decaluwé: " Uitwisseling op vlak van onderwijs, op vlak van gezondheidszorg, ook op vlak van circulaire economie is men bezig met uitwisseling van allerhande projecten. Op die manier denk ik dat we met een open mind moeten kijken wat er in China gebeurt. En proberen naar win-wins te zoeken. Diegene die denken dat China vuil is en achterhaald is. Je moet ter plaatse gaan om te zien dat ze ons op vele punten al voorbijgestoken zijn."