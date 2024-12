Vanavond gaat musical ‘De Kleine Zeemeermin’ in première in Harelbeke. Met het Disney-verhaal legt gezelschap ‘Arte Del Sueno’ de lat opnieuw erg hoog, maar het spektakelstuk blijkt een schot in de roos. De komende weken staan er nog meer dan 20 voorstellingen gepland, maar die zijn allemaal uitverkocht.