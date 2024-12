Belemmeren sluizen en stuwen de migratie van de vissen in onze rivieren? Dat is de hoofdvraag in het nieuwe project van het Instituut voor Natuur en Bos. Met 80 ontvangstations langs de Schelde en de Leie willen ze het migratiegedrag van de vissen in onze rivieren in kaart brengen. Bij ons hangen er ontvangers in Harelbeke, Menen en Sint-Baafs-Vijve.