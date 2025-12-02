De Prewar Days zijn een initiatief van twee broers uit Lo-Reninge: Michael en Lawrence Bossaert. Ze zijn dan ook trots op de beurs: "We hebben hier 200 auto's staan die uniek zijn. Het is niet zoals op een andere beurs waar je vaak dezelfde wagens ziet. Wij richten ons op wagens van voor 1940, dat maakt ons uniek."

Al dateren niet alle wagens echt uit die tijd. Patrick Ostyn uit Moen heeft een gloednieuwe wagen kunstmatig verouderd. Zo lijkt hij uit 1924 te komen. "De echte kon ik mij niet veroorloven, dus heb ik zelf een exemplaar gebouwd." Ter info: een origineel kost meer dan twee miljoen euro.