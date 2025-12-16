Zo’n 200 moedige mannen en vrouwen hebben vanmiddag de traditionele Kerstduik in de vijver van domein Koude Keuken in Sint-Andries bij Brugge gemaakt. De Brugse IJsberenkring organiseert deze sprong in het koude water al meer dan 50 jaar.

Met of zonder kerstmuts sprongen de deelnemers rond vier uur in het water. Franky Moelaert van de Koninklijke Zwemclub De Brugse IJsberenkring benadrukt dat een goede opwarming essentieel is. “Normaal zien echte ijsberen het liever wat kouder, zo rond 3 tot 4 graden. Maar vandaag is 6 graden eigenlijk vrij warm. Voor echte ijsberen mag het wat kouder.”

Ondanks het warmere water was het voor velen toch een onvergetelijke ervaring. “Dat is gewoon zalig, een echte ervaring. Je bloed begint door je hele lichaam te stromen en alles begint te tintelen,” vertelt een deelnemer.