Een 46-jarige Algerijn is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel voor opzettelijke brandstichting in een centrum voor illegalen. Boutouchent T. stak zijn matras in brand, omdat hij die avond geen eten had gekregen. Het openbaar ministerie had twee jaar effectieve celstraf gevorderd.
De beklaagde verbleef op 18 maart in de Refuge, een gesloten centrum voor illegalen in Brugge. Die avond zou Boutouchent T. voor overlast gezorgd hebben, waardoor hij geen eten had gekregen. Na dat incident kreeg hij rond middernacht toch honger, maar zou hij niet onmiddellijk eten gekregen hebben. Een tweetal uur later stond de matras van de Algerijn in lichterlaaie. T. zat op een stoel naar de brand te kijken.
Twintigtal aanstekers
Naar eigen zeggen was de beklaagde in slaap gevallen met een sigaret, maar dat klopte dus niet met de vaststellingen. In totaal vonden de speurders ook een twintigtal aanstekers op zijn kamer. Het openbaar ministerie merkte ook op dat T. het leven van de andere mensen op zijn gang in gevaar bracht. Bovendien zou hij in Brussel al gekend zijn voor gelijkaardige feiten. In die omstandigheden vorderde het OM twee jaar effectieve celstraf.
"Psychisch lamentabele toestand"
De gerechtspsychiater oordeelde immers dat de Algerijn toerekeningsvatbaar is. Volgens de verdediging kampt T. nochtans met ernstige psychische problemen, onder andere door zijn drugsverslaving. "Ik vraag toch om rekening te houden met zijn psychisch lamentabele toestand", aldus meester Mathieu Langerock, die aanstuurde op een mildere bestraffing. Door zijn mentale toestand werd de beklaagde ook niet overgebracht uit de gevangenis. De verdediging wees ook nog op zijn blanco strafblad, de lange voorhechtenis en de beperkte schade.
Maandagochtend veroordeelde de rechter Boutouchent T. uiteindelijk tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de bijna zeven maanden voorhechtenis effectief.