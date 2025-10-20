Maarten Claeys, schepen van Communicatie Nieuwpoort: “Voor ons is dit heel speciaal omdat samenhorigheid belangrijk is voor onze inwoners. Mensen zoeken vaak troost op het strand, en dat we dat hier zo mooi kunnen doen, maakt ons trots.”

Meer dan 150 steden en gemeenten in Vlaanderen organiseren een troostactie of -concert op begraafplaatsen, geïnspireerd door Reveil. Maar dit jaar staat Nieuwpoort extra in de kijker als Troosthoofdstad.