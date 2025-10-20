13°C
Nieuwpoort

15.000 kaars­jes ver­lich­ten strand van Nieuw­poort als eer­be­toon aan overledenen

Het strand van Nieuwpoort werd gisteravond verlicht door maar liefst 15.000 kaarsjes. Dit indrukwekkende tafereel diende als herinnering aan mensen die overleden zijn. Voor velen biedt zo’n klein gebaar of een gesprek een gevoel van troost.

Nieuwpoort is dit jaar verkozen tot Troosthoofdstad van Vlaanderen. Op 1 november organiseert de organisatie Reveil in de stad het slotmoment van de vele troostacties en -concerten die in Vlaanderen plaatsvinden op begraafplaatsen. Dit evenement wordt ook live uitgezonden bij ons op Focus & WTV.

Troost en herinnering

Veel mensen vinden troost in de actie Nieuwpoort Verlicht. Achter elk kaarsje schuilt een verhaal of een herinnering. Soms worden kaarsjes zo geplaatst dat ze de naam van een overledene vormen om hen niet te vergeten.

Samenhorigheid centraal in Nieuwpoort

Maarten Claeys, schepen van Communicatie Nieuwpoort: “Voor ons is dit heel speciaal omdat samenhorigheid belangrijk is voor onze inwoners. Mensen zoeken vaak troost op het strand, en dat we dat hier zo mooi kunnen doen, maakt ons trots.”

Meer dan 150 steden en gemeenten in Vlaanderen organiseren een troostactie of -concert op begraafplaatsen, geïnspireerd door Reveil. Maar dit jaar staat Nieuwpoort extra in de kijker als Troosthoofdstad.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes

