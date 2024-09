ManiFiesta blikt volgens de organisatoren terug op een mooie editie. "We hadden geluk met het mooie weer en naast de sprekers, debatten en de muziek viel ook de randanimatie enorm in de smaak", zegt algemeen directeur Jan Franssen. Bezoekers konden er een voetbaltoernooi spelen, klimmen op de klimmuur of skaten op de skateramp. Er was ook een kinderdorp. Op 'Mundofiesta', dat in het teken stond van Palestina, werden internationale organisaties samengebracht. "We merken dat bezoekers nog meer deelnamen aan de randactiviteiten dan vorig jaar."

Publiekstrekkers waren onder meer Average Rob, Laura Tesoro, Bluai en ook Helmut Lotti Goes Metal. Verder kwam er ook heel wat volk opdagen voor spreker Shawn Fain, een Amerikaans arbeider, syndicalist en vakbondsleider. "Het is voor ons vooral de bedoeling om verschillende mensen samen te brengen en daarom voorzien we in een breed aanbod qua muziek, debatten en andere activiteiten."