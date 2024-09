In de voormiddag vulde het plein zich langzaamaan met klanten die de talrijke kaassoorten eens willen ruiken of proeven. Naast de bekende kazen zoals Oud of Jong Brugge zijn er ook minder voor de hand liggende namen te koop. Wie nog kaas zoekt voor de aperitief op de warme laatste dag van de zomervakantie, vindt zeker zijn favoriete smaak. De kaasmarkt bedient liefhebbers de hele dag lang, van half tien 's ochtends tot zes uur 's avonds.