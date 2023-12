De meeste opnames vonden plaats Oostende. In de badstad organiseerde Filmfestival Oostende ook de première. Saar was op het moment van de opnames amper twaalf. Ze leerde voor de rol skaten, zeilen en duiken. Naast Saar Rogiers spelen ook onder meer Hilde De Baerdemaeker en Valentijn Dhaenens mee in de film. Ze vielen eerder al in de prijzen op de internationale filmfestivals van Berlijn, Malmö en Kiev.