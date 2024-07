Zaterdagavond om 23 uur kreeg Brandweer Westhoek een oproep voor een brand in een appartementsgebouw in de Lombardsijdestraat te Nieuwpoort. Bij aankomst van de brandweer was hevige rookontwikkeling vast te stellen uit pizzeria La Scala. Omwille van de rookontwikkeling werden de aanwezige bewoners in de aanpalende gebouwen naar het nabijgelegen cultureel centrum Ysara gebracht.