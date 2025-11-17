Het ging om een multidisciplinaire controle in samenwerking met inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Toezicht op de Sociale Wetten en de FOD Financiën. Het is een onderdeel van de strengere aanpak van stad Kortrijk voor dag- en nachtwinkelks, shishabars, handcarwashes en barbiers. Uit de inspectie zijn vier verdere onderzoeken opgestart naar schijnzelfstandigheid en verschillende inbreuken werden gemaakt op het vlak van deeltijdse arbeid.

Burgemeester Ruth Vandenberghe reageert: “De gezamenlijke controleactie van politie- en inspectiediensten gisteren, maakt integraal deel uit van deze aanpak. En bij die periodieke acties worden ook steeds horecazaken gecontroleerd. We willen duidelijk maken dat alle vormen van malafide handel in onze politiezone niet getolereerd en kordaat aangepakt worden. De uitbaters weten alvast dat onze politie- en inspectiediensten zullen blijven controleren, want alleen zo zullen de hardleerse overtreders de boodschap begrijpen.”

Hieronder leest u het volledige overzicht van de gemaakte inbreuken: