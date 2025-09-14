De stad Menen, Aquafin en Vlaanderen investeren 12 miljoen euro in de heraanleg van de bedrijvenzone LAR Noord. "De werken omvatten riolering en wegenis en moeten de zone klaarmaken voor de toekomst," klinkt het
.
Fase 1 is al afgerond: dat was de aanleg van riolering en persleiding aan het kruispunt met de N58. Fase 2, die tot eind december loopt, brengt de grootste hinder mee: meerdere werkzones zorgen voor omleidingen.
Toegang enkele bedrijven tijdelijk omgeleid
De nieuwe fase in de werken zullen bedrijven op de LAR-zone het meest voelen: er komen zelfs tijdelijke ontsluitingen voor bedrijven zoals Larfrost, Cardever en Widem.
Schepen Patrick Roose benadrukt het belang van de investering: “Deze werken zijn essentieel voor waterhuishouding, nutsvoorzieningen en wegeninfrastructuur, en vormen tegelijk een hefboom voor de economische ontwikkeling van de transportzone.”
De lokale politie controleert geregeld op de omleidingen de komende tijd.