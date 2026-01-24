100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse binnenstad ondanks verbod
Zo'n honderd supporters van de voetbalclub Olympique Marseille zijn deze namiddag toch naar de Brugse binnenstad afgezakt, ook al was dat verboden. Ze zijn er voor de belangrijke Champions League wedstrijd tegen Club Brugge om 21 uur vanavond. Omdat het een risicowedstrijd is, moeten Franse supporters een combiticket hebben, waarbij bussen hen afhalen aan de Franse grens.
Vanmiddag duikt al heel wat politie op in de Brugse binnenstad wanneer blijkt dat supporters van Olympique Marseille toch in het centrum zijn. De combiregeling van ticket in combinatie met bus vanaf de Franse grens blijkt niet waterdicht. De politie wil nu vooral vermijden dat het tot een confrontatie komt met Club-supporters.
"Zij vragen nu wel om toch te voet naar het stadion te gaan", klonk het bij Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge. "Ik weet het we gingen hen bestuurlijk aanhouden, maar je weet ook als je zo'n grote groep hebt dan moet je gewoon bijsturen en vooral zorgen dat de situatie niet gaat escaleren. We zijn dus in gesprek gegaan en we gaan nu toch proberen om die groep onder strikt politietoezicht naar het stadion te brengen. Voor alle duidelijkheid we hebben wel gecontroleerd en ze hebben wel een ticket op zak."
Intussen loopt het aan de grensovergang in Rekkem (Menen) wel zoals gepland. Honderden Marseille-supporters wachten daar netjes op de bus. Bedoeling is dat zij dat dan direct na de match opnieuw doen, maar in omgekeerde richting dan, van Jan Breydel naar de grens.
"De meeste supporters gaan rustig naar het stadion. Het blijft uiteraard een sportevenemenent, maar het gaat dan om mensen die eerder deel uitmaken van een harde kern zoals we dat dan noemen, die er dan toch anders over denken en zich niet aan de regels houden."