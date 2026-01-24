6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

100-tal sup­por­ters van Olym­pi­que Mar­seil­le door­krui­sen Brug­se bin­nen­stad ondanks verbod

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Zo'n honderd supporters van de voetbalclub Olympique Marseille zijn deze namiddag toch naar de Brugse binnenstad afgezakt, ook al was dat verboden. Ze zijn er voor de belangrijke Champions League wedstrijd tegen Club Brugge om 21 uur vanavond. Omdat het een risicowedstrijd is, moeten Franse supporters een combiticket hebben, waarbij bussen hen afhalen aan de Franse grens.

Vanmiddag duikt al heel wat politie op in de Brugse binnenstad wanneer blijkt dat supporters van Olympique Marseille toch in het centrum zijn. De combiregeling van ticket in combinatie met bus vanaf de Franse grens blijkt niet waterdicht. De politie wil nu vooral vermijden dat het tot een confrontatie komt met Club-supporters.

"Zij vragen nu wel om toch te voet naar het stadion te gaan", klonk het bij Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge. "Ik weet het we gingen hen bestuurlijk aanhouden, maar je weet ook als je zo'n grote groep hebt dan moet je gewoon bijsturen en vooral zorgen dat de situatie niet gaat escaleren. We zijn dus in gesprek gegaan en we gaan nu toch proberen om die groep onder strikt politietoezicht naar het stadion te brengen. Voor alle duidelijkheid we hebben wel gecontroleerd en ze hebben wel een ticket op zak."

100-tal supporters van Olympique Marseille doorkruisen Brugse stad ondanks verbod

Intussen loopt het aan de grensovergang in Rekkem (Menen) wel zoals gepland. Honderden Marseille-supporters wachten daar netjes op de bus. Bedoeling is dat zij dat dan direct na de match opnieuw doen, maar in omgekeerde richting dan, van Jan Breydel naar de grens.

"De meeste supporters gaan rustig naar het stadion. Het blijft uiteraard een sportevenemenent, maar het gaat dan om mensen die eerder deel uitmaken van een harde kern zoals we dat dan noemen, die er dan toch anders over denken en zich niet aan de regels houden."

De redactie

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Thiery Ambrose

KV Kortrijk veroordeelt online racisme tegenover spits Thierry Ambrose
Politie oostende 1

Politie voert controleacties uit in Oostende tegen alcohol, drugs en zwaar vervoer
Supporters Marseille

Honderdtal supporters van Olympique Marseille verstoren gemeenteraad
Politie oostende

Politie voert actie aan station Roeselare en voert tijdelijk samenscholingsverbod in
Knack Volley

Roeselare geeft in laatste set zege uit handen tegen leider Lublin
Club NXT

Club NXT zorgt voor kleine stuntzege tegen KV Kortrijk en is rode lantaarn kwijt
Aanmelden