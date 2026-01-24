Vanmiddag duikt al heel wat politie op in de Brugse binnenstad wanneer blijkt dat supporters van Olympique Marseille toch in het centrum zijn. De combiregeling van ticket in combinatie met bus vanaf de Franse grens blijkt niet waterdicht. De politie wil nu vooral vermijden dat het tot een confrontatie komt met Club-supporters.

"Zij vragen nu wel om toch te voet naar het stadion te gaan", klonk het bij Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge. "Ik weet het we gingen hen bestuurlijk aanhouden, maar je weet ook als je zo'n grote groep hebt dan moet je gewoon bijsturen en vooral zorgen dat de situatie niet gaat escaleren. We zijn dus in gesprek gegaan en we gaan nu toch proberen om die groep onder strikt politietoezicht naar het stadion te brengen. Voor alle duidelijkheid we hebben wel gecontroleerd en ze hebben wel een ticket op zak."

