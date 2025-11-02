De vierde editie van het DS Podcastfestival heeft vrijdag en zaterdag zo’n 1.900 bezoekers naar De Grote Post in Oostende gelokt. Het evenement van De Standaard en Toerisme Oostende bood een mix van live-opnames, masterclasses en luistersessies met Vlaamse en internationale podcastmakers.
Vrijdag stond in het teken van studenten en podcastmakers. Eva Moeraert en Tim De Paepe bespraken er de rol van artificiële intelligentie in het productieproces. Tijdens de publieksdag op zaterdag was de Grote Post met 1.000 bezoekers zelfs volledig uitverkocht.
Bekende stemmen zoals Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck van De ‘Volksjury’ gaven een inkijk in hun succesverhaal. Pieterjan Marchand en Jeff Bronder namen met gasten Emilie De Roo en Wim Willaert live een aflevering van ‘Achter de schermen’ op. Ook Zwangere Guy schoof aan tafel bij Pien Lefranc tijdens ‘Crazy World’ en Eefje de Visser kwam langs in ‘Bar Miroir’ van Lise Bonduelle.
Internationale gasten
Naast Vlaamse namen waren er ook internationale gasten, zoals Al Jazeera-host Halla Mohieddeen en producer Anna Staufenberg, die hun videopodcast ‘True Crime Reports’ toelichtten. Michael Safi van The Guardian sprak dan weer over zijn reeks ‘Black Box’.