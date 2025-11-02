Vrijdag stond in het teken van studenten en podcastmakers. Eva Moeraert en Tim De Paepe bespraken er de rol van artificiële intelligentie in het productieproces. Tijdens de publieksdag op zaterdag was de Grote Post met 1.000 bezoekers zelfs volledig uitverkocht.

Bekende stemmen zoals Laura Scheerlinck en Silke Vandenbroeck van De ‘Volksjury’ gaven een inkijk in hun succesverhaal. Pieterjan Marchand en Jeff Bronder namen met gasten Emilie De Roo en Wim Willaert live een aflevering van ‘Achter de schermen’ op. Ook Zwangere Guy schoof aan tafel bij Pien Lefranc tijdens ‘Crazy World’ en Eefje de Visser kwam langs in ‘Bar Miroir’ van Lise Bonduelle.