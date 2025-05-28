In de categorie Actualiteit ging de hoofdprijs naar ‘Kop of Munt’ van De Standaard. ‘Drie boeken’ van Wim Oosterlinck won in de categorie Cultuur. De rouwpodcast ‘Weg’ van Sofie Verschueren kreeg na vier nominaties eindelijk erkenning in de rubriek Talk.

In Sport haalde ‘Radio Bahamontes’ van Ward Bogaert het van ‘Stamcafé Koers’ en ‘Sporza Daily’. ‘Stoffelijk’, over lichamen die aan de wetenschap worden geschonken, won dan weer in het onderdeel Inzicht. Bij de reeks Story ging de prijs naar ‘Voor de eer’ van Debby De Ridder.

De Publieksprijs was voor ‘De vierkante paal’, de fanpodcast van Royal Antwerp FC. De stammoeder van de Vlaamse podcastwereld, Eva Moeraert, mocht de Carrièreprijs in ontvangst nemen voor haar jarenlange pionierswerk in de Vlaamse podcastwereld. Ze kreeg de speciale Oorkonde niet alleen voor podcasts als ‘De Buffalo Bitches’, ‘Waarom’, ‘Bruto Nationaal Geluk’, ‘Wie was mama?’ en ‘Oostende met één o’, maar ook als programmacoördinator van de Podcast Academy van Arteveldehogeschool in Gent.