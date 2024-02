Het vormsel is een sacrament in de katholieke kerk. De jongeren krijgen de hand opgelegd en worden gezalfd met chrisma, een oliesubstantie. Hoe dat allemaal in z’n werk gaat, krijgen de jongeren nu al eens te zien. “Dit is echt de voorbereiding en dan voel je dat het dichterbij komt. En dat is wel tof”, zegt Roos Meeus.