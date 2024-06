Koksijde heeft het schip gekocht en wil het vasthangen aan de werking van het NAVIGO-visserijmuseum. Na restauratie moet het schip weer uitgerust zijn voor de garnalenvisserij. Bezoekers zullen dan kunnen meevaren en het vissersleven uit de jaren ’60 ervaren.

De N.116 Nostalgie is één van de laatste houten vissersvaartuigen in België. Het schip is gebouwd op de werf Leon Degraeve in Zeebrugge in 1961 en is daarmee het oudste nog in de vaart zijnde houten visserschip van Belgische makelij.