Toekomstig burgemeester John Crombez was met Vooruit Plus de winnaar van deze verkiezingen in Oostende. Hij heeft de voorbije week gepraat met Trots op Oostende én met N-VA van Charlotte Verkeyn. Vooruit Plus en N-VA hebben nu een princiepsakkoord om verder te onderhandelen. Dat zou in de loop van volgende week moeten leiden tot een coalitieakkoord. De lijst van Bart Tommelein, met Open VLD, cd&v, Groen en onafhankelijken gaat naar de oppositie. Bart Tommelein liet eerder al weten dat hij stopt met politiek.