Vlaams Belang scoorde in Kortrijk op 9 juni heel goed. Op Vlaams niveau 20,26 procent, net iets minder dan N-VA. Op federaal niveau - met toen ook lijsttrekker Wouter Vermeersch - was dat 19,47 procent. Met in heel West-Vlaanderen 35.200 voorkeursstemmen voor Vermeersch.



Volgens de radicaal rechtse partij is het stadsbestuur in Kortrijk de controle over de veiligheid kwijt. "Als psycholoog is ook het maatschappelijk welzijn belangrijk en het beleid daarrond. Ik voel mij niet veilig in Kortrijk en ik denk dat veel vrouwen mijn standpunt delen", klinkt het bij Nysa Vandersteene die op de vierde plaats staat.