Zo kan je eenvoudig vanop jouw smartphone een afspraak maken op het stadhuis, een melding maken bij 1777, akten en attesten opvragen. Bovendien biedt de app je ook alles wat je vandaag kan doen via Mijn Burgerprofiel.

Ruth Vandenberghe, schepen van burgerzaken en digitale transformatie: “De Kortrijk-app is dé toegangspoort naar de stad en andere overheden. In plaats van verschillende apps en websites voor verschillende overheidsdiensten - lokaal, regionaal, federaal - vinden de Kortrijkzanen nu alles terug in één handige app.”