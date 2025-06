Petra Declerck, verpleegkundige bij AZ West, kent de uitdagingen maar al te goed. En ze is ook mantelzorger. Ze heeft vier kinderen in huis maar ook twee hulpbehoevende ouders. "Het is altijd zorgen hé. Zorgen voor de kinderen, voor de ouders. Zorgen op het werk, zorgen voor collega’s. Zolang alles goed gaat, is het leuk, maar soms is het loodzwaar."

Volgens preventieadviseur Kelly Landuyt van AZ West rust er nog vaak een taboe op mantelzorg. "We dragen onze lasten liever zelf. Hier in de Westhoek zeggen we vaak: ‘We zijn allemaal beren.’ Maar dat willen we doorbreken. Het moet bespreekbaar worden."

Ook Oksana Zosymenko, poetsvrouw bij AZ West, zorgt voor haar hulpbehoevende vader. "Het is soms druk, maar het is mijn papa hé. Ik werk ’s morgens en in de namiddag zorg ik voor hem."