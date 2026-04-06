Vandaag wordt het zachter met maxima van 14 à 15 graden en aan zee rond 12 à 13 graden. De wind is daarbij zwak en komt uit het noordwesten. Het blijft zwaarbewolkt en in de loop van de dag kan er af en toe wat regen of een bui vallen. In de voormiddag gaat het vooral om lichte regen, vooral aan zee, terwijl in de namiddag een lokale bui mogelijk is. Door de zwakke wind kan zo’n bui lokaal langer blijven hangen en meer neerslag geven.

Vanavond en vannacht blijft het droog met minima rond 4 tot 6 graden. Het is rustig weer met wolken, opklaringen en plaatselijk wat nevel.

Dinsdag wordt het volledig droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen stijgen licht en de wind waait zwak uit zuidwest, later uit zuid.

Woensdag wordt het zonnig met weinig wolken en nog wat zachter.

Later in de week blijft het meestal droog en zacht, al is een lokaal buitje niet uitgesloten, vooral op donderdag.

Geert Naessens

