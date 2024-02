Vanavond en vannacht is het overwegend droog al is wat lichte regen niet onmogelijk. Minima zitten rond 10 graden en het blijft stevig waaien.



Morgen is het opnieuw zwaarbewolkt en stijgt de kans op wat lichte regen. De minima zijn erg zacht rond een graad of 11. In de nacht naar woensdag gaat het fel regenen.

Woensdag is het overdag weer droog, maar koeler met maxima rond 8 graden. Donderdag zitten we weer in de erg zachte lucht met veel regen en maxima tot rond 12 graden.