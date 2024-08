Zwaar bewolkt met naar de avond toe meer opklaringen

Vandaag start zwaar bewolkt en dat blijft nog even zo. De zon heeft het erg moeilijk om er doorheen te geraken. Het duurt tot lang in de dag vooraleer er wat bredere opklaringen doorbreken. Uiteindelijk komen die er wel, eerst aan zee later in het binnenland. Het is iets koeler met maxima van 21 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Er staat daarbij een zwakke, eerst noordwestelijke wind die later veranderlijk wordt. Het blijft daarbij overal droog.