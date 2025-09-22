19°C
Weerbericht

Zwaar bewolkt met kans op een buitje

2025 09 26 120150 Stuivekenskerke Stefan Demolder

Foto Stefan Demolder

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken met kans op een buitje. We halen maxima tot 19 graden bij een zwakke noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt, maar droog. Minima rond 10 graden bij nog altijd een zwakke noordelijke wind.

Ook morgen krijgen we een zwaar bewolkte dag bij maxima rond 19 graden. Het is dan wel droog en de zon laat zich later op de dag wat zien.

Woensdag en donderdag is er nog meer zon en halen we misschien 20 graden.

Vrijdag kunnen er weer meer wolken zijn, met ook wat regen of een bui.

Geert Naessens

