Zwaar bewolkt met kans op een buitje

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt, maar droog. Minima rond 10 graden bij nog altijd een zwakke noordelijke wind.

Ook morgen krijgen we een zwaar bewolkte dag bij maxima rond 19 graden. Het is dan wel droog en de zon laat zich later op de dag wat zien.

Woensdag en donderdag is er nog meer zon en halen we misschien 20 graden.

Vrijdag kunnen er weer meer wolken zijn, met ook wat regen of een bui.