Zwaar bewolkt, later gevolgd door regen

Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het kan zelfs fel regenen. De minima zitten daarbij rond 8 graden met bij een felle zuidwestelijke wind. Later in de nacht neemt de wind in kracht af en wordt het droger.

Morgen is wat regen of een bui mogelijk, maar de droge perioden overheersen, bij 11 graden. Naar de avond toe neemt de kans op een felle bui toe.

Zondag kan er vooral later op de dag meer bewolking komen met kans op wat regen. Ook dan halen we 11 graden.