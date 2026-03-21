Zwaar bewolkt, later gevolgd door regen

Vandaag zijn er a direct veel wolken. Ergens halfweg de middag volgt dan de eerste regen vanaf de kust. Het wordt weer minder koud met 1 graden als maxima. De zuidwestelijke wind neemt wat in kracht toe.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het kan zelfs fel regenen. De minima zitten daarbij rond 8 graden met bij een felle zuidwestelijke wind. Later in de nacht neemt de wind in kracht af en wordt het droger.

Morgen is wat regen of een bui mogelijk, maar de droge perioden overheersen, bij 11 graden. Naar de avond toe neemt de kans op een felle bui toe.

Zondag kan er vooral later op de dag meer bewolking komen met kans op wat regen. Ook dan halen we 11 graden.

Geert Naessens

