De wind blijft uit westelijke tot zuidwestelijke richting waaien en is steeds matig tot vrij krachtig boven land. Aan de kust kan hij nog krachtiger zijn. Daar zijn uitschieters van 60 tot 70 km per uur mogelijk. Zondagavond en -nacht blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 9 tot 10 graden. De wind houdt aan, maar het is zo goed als droog.