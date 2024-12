Vanavond en vannacht draait de wind naar het zuiden. Die voert koudere lucht aan waardoor het afkoelt naar 3 à 4 graden. Het blijft daarbij wel droog.

Morgen krijgen we opnieuw veel wolken met enkele opklaringen, al neemt de bewolking gaandeweg de dag toe. Oudjaarsnacht verloopt zacht en droog. Er staat wel wat wind met pieken tot 50 kilometer per uur landinwaarts en tot 70 kilometer per uur aan zee.

Woensdag wordt het geleidelijk aan koeler, en kan het vanaf de middag gaan regenen. Dat is wellicht ook de start van een winterse periode met koudere temperaturen, nachtvorst en een winterse bui. Vanaf zondag stroomt er alweer zachtere lucht binnen.