Zwaar bewolkt en krachtige wind: frisse start van een zachte week
Heestert © Willy Huys
Vandaag blijft het, net als gisteren, fris bij zo’n 8 graden. De bewolking overheerst en het raakt volledig betrokken. De wind draait naar het zuiden en neemt opnieuw toe. Aan zee kan die krachtig worden, landinwaarts waait het matig tot vrij krachtig. Daardoor voelt het een stuk kouder aan dan de thermometer aangeeft. Af en toe kan er ook wat gedruppel vallen.
Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt. De minima schommelen rond 6 graden. De wind gaat wat liggen, maar een regenbui blijft mogelijk.
Morgen wordt het wel iets zachter met maxima tot 10 graden, en omdat de wind minder nadrukkelijk aanwezig is, voelt dat ook aangenamer aan.
Woensdag lijkt grotendeels droog te verlopen, met hier en daar zelfs wat opklaringen. Het wordt dan opnieuw zo’n 8 graden.
Naar het einde van de week stijgt de kans op regen opnieuw. Het wordt dan ook iets zachter, met temperaturen die opnieuw richting 10 graden of meer gaan.