Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt. De minima schommelen rond 6 graden. De wind gaat wat liggen, maar een regenbui blijft mogelijk.

Morgen wordt het wel iets zachter met maxima tot 10 graden, en omdat de wind minder nadrukkelijk aanwezig is, voelt dat ook aangenamer aan.

Woensdag lijkt grotendeels droog te verlopen, met hier en daar zelfs wat opklaringen. Het wordt dan opnieuw zo’n 8 graden.

Naar het einde van de week stijgt de kans op regen opnieuw. Het wordt dan ook iets zachter, met temperaturen die opnieuw richting 10 graden of meer gaan.