Vanavond en vannacht is het meestal droog met tegen de ochtend minima rond 17 graden. Het kan wat nevelig en zelfs mistig worden.

Morgen is de zon er terug, maar niet altijd even overtuigend en het kan ook lang duren voor ze echt doorbreekt. Het is dan wel veel warmer met maxima tot 27 graden. Tegen de avond nadert er een actieve storing met forse onweersbuien.

Zondag neemt de buienkans nog toe. Dat kunnen ook felle buien zijn, ook met onweer. Het is dan minder warm bij 22 graden.

Maandag en de dagen daarna worden wisselvallig met perioden van regen of buien en geleidelijk aan dalende temperaturen.