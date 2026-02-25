Vanavond en vannacht duikt nevel en mist op. Het koelt af tot rond vier graden met een zwakke wind.

Morgen lost dat dan geleidelijk op, aan zee kan dat wel even duren. Maar geleidelijk aan komt de zon er overal door met maxima rond 15 graden.

Ook de dagen daarna, al zeker tot het eind van de week zijn zonnige dagen met erg zachte maxima. Wel wat koelere minima door de opklaringen. Het blijft droog.

In het weekeind is het ook nog vrij zonnig tot zonnig al kan er dan iets meer bewolking binnenlopen.