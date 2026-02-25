Zonovergoten dinsdag, aan zee wel stuk frisser
Foto Ludovic Vanlede
Ook vandaag is een mooie zonnige lentedag met maxima tot wel 16 graden, veel zon en een zwakke wind uit het zuiden. Die draait later wel naar het noordoosten en dan kan het vooral aan zee fors afkoelen. Daar is ook kans op zeemist.
Vanavond en vannacht duikt nevel en mist op. Het koelt af tot rond vier graden met een zwakke wind.
Morgen lost dat dan geleidelijk op, aan zee kan dat wel even duren. Maar geleidelijk aan komt de zon er overal door met maxima rond 15 graden.
Ook de dagen daarna, al zeker tot het eind van de week zijn zonnige dagen met erg zachte maxima. Wel wat koelere minima door de opklaringen. Het blijft droog.
In het weekeind is het ook nog vrij zonnig tot zonnig al kan er dan iets meer bewolking binnenlopen.