Vanavond en vannacht wordt het rustiger. De wind gaat liggen en het blijft licht bewolkt tot helder. De minima blijven zacht, rond 14 à 15 graden.

Morgen wordt het nog warmer, met maxima tot 27 à 28 graden. De zon is dan weer volop van de partij. In de nacht naar donderdag trekken er felle regen- en onweersbuien over.

Donderdag en vrijdag wordt het iets minder warm, maar nog altijd zomers. Met 22 tot 25 graden en afwisselend zon en wolken blijft het aangenaam. Donderdag kan er nog een bui vallen. Vrijdag en het weekend verlopen droog met veel zon en opnieuw oplopende temperaturen.