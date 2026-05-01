Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder. Het koelt af naar minima tussen 6 en 8 graden.

Morgen krijgen we een droge en vrij zonnige dag. Landinwaarts kan het kwik oplopen tot rond 20 graden. De wind neemt daarbij flink af en draait meer naar het oosten.

Zondag verschijnen er opnieuw meer wolken en steekt ook de noordoostenwind weer op. De temperaturen leveren opnieuw wat in.

Ook begin volgende week blijft het meestal zwaar bewolkt en koeler. De wind speelt opnieuw een hoofdrol en hier en daar kan een buitje vallen, al blijft het doorgaans droog.