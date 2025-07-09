16°C
Zon­ni­ger en zach­te tem­pe­ra­tu­ren, later opnieuw meer wolken

Vandaag krijgen we duidelijk beter weer, met flink wat zon. Op veel plaatsen blijft het ook erg zacht met maxima rond 16 graden. De wind waait matig vanuit het zuiden. 

Vanavond en vannacht neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft zacht met minima boven 10 graden.

Morgen wordt het nog wat zachter, al overheerst dan opnieuw de bewolking. Vanaf vrijdag en tijdens het weekend sijpelt koelere lucht binnen. De kans op regen neemt dan ook toe. Begin volgende week wordt het een stuk frisser en halen we naar alle waarschijnlijkheid de 10 graden niet meer.

Geert Naessens

