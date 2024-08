Vandaag ziet er opnieuw goed uit. Het is droog met maxima die ongeveer rond dezelfde waarden zitten als gisteren en rond 22 graden aan zee uitkomen tot een 23-24 graden elders. Er is best veel zon al kan de dag wel wat grijs beginnen, maar dat wordt snel opgelost. Aanvankelijk driven er ook nog wel wat wolkenvelden over, maar ook die zullen gaandeweg de dag geleidelijk meer en meer wegtrekken. Later vandaag overheerst dan ook de zon. Aan zee is het daarbij later vanmiddag gewoon zonnig. Landinwaarts kunnen er wat stapelwolken gevormd worden. De wind zit daarbij in het noordwesten en waait zwak. Aan zee is die misschien net iets meer uitgesproken.

Later in de nacht naar maandag zou er mogelijk nevel of mist kunnen opduiken die dan tegen de ochtend zelfs lokaal behoorlijk dik kan worden. De minima zitten dan tegen de ochtend rond een 12 tot 13-tal graden waarmee het duidelijk minder zacht is dan tijdens de voorgaande nachten.